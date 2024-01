L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta prima di Monza-Inter ha parlato anche di mercato.

Beppe Marotta a Sky Sport ha trattato diversi temi dell’attualità nerazzurra. “Siamo in una fase interlocutoria della stagione, cambia poco. Ora siamo lepre, l’ho usata come metafora dopo le critiche piovuteci addosso perché dobbiamo essere bravi a respingerle come la lepre deve schivare le pallottole dei cacciatori”.

Idee chiare

“L’obiettivo è quello di cercare di vincere le competizioni a cui partecipa. Per cui deve ottimizzare le performance, rispettando gli avversari ma senza sentirci inferiori a nessuno. Se vincerà qualcun altro faremo i complimenti, noi poi non siamo presuntuosi da dire che vinceremo. Ma ci proveremo”.

Marko Arnautovic

Sull’eventuale colpo in attacco

“Siamo l’attacco più prolifico con 48 gol, traguardo raggiunto col contributo di tutta la squadra. L’assetto offensivo ci dà garanzie per il resto della stagione, siamo sicuri di avere un attacco di alto profilo. Abbiamo costruito un reparto offensivo costituito da due giocatori di grande esperienza. Col Verona Arnautovic non ha fatto bene ma non si può mettere in croce un calciatore per una partita negativa o per non aver fatto gol. Poi i nostri attaccanti hanno sempre giocato e segnato, poi il gioco di Inzaghi premia anche marcatori con altri ruoli. Non c’è problema sotto questo punto di vista”.

Su Zielinski

“Il calciomercato è sempre attivo. Ausilio, Baccin, tutti noi, siamo attenti a ogni opportunità. Da inizio gennaio c’è la possibilità di chiamare i giocatori svincolati, vogliamo farlo anche noi ma siamo lontani dal dire che c’è un accordo”.

