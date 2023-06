L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto durante la presentazione dell’autobiografia del fratello Filippo

C’è anche Simone Inzaghi alla presentazione del nuovo libro di suo fratello Filippo alla libreria Tarantola di Sesto San Giovanni. Il tecnico dell’Inter ha preso parola ed ha ringraziato Pippo per aver contribuito ai suoi successi. Queste le parole riportate dai giornalisti presenti.

LE PAROLE –: «È come se fossimo due gemelli, nonostante i tre anni che ci separano. Per me è molto semplice parlare di lui, è stato importantissimo per me, per come siamo cresciuti. Lui mi cita spesso per le buone cose che sto facendo da allenatore, sarebbe semplice per me ricambiare per quello che ha fatto da calciatore e per quello che sta facendo da allenatore, ma la cosa più importante e che mi piace dire è che lui è stato un esempio. Non so se avrei fatto la stessa carriera da calciatore e allenatore, lui per me è stato un grandissimo esempio, fonte d’ispirazione. L’ho seguito in tutto e per tutto perché aveva principi, volontà e voglia. Mi ha stimolato continuamente per migliorarmi ed è anche grazie a lui se ho raggiunto i miei successi da allenatore e da calciatore, ma soprattutto come persona. Oltre a lui devo ringraziare i miei genitori che sono stati fondamentali per noi».

L’articolo Inzaghi: «Mio fratello Pippo fonte d’ispirazione per me, mi ha stimolato» proviene da Inter News 24.

