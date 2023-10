L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è molto soddisfatto per la vittoria ottenuta stasera seppur col minimo scarto.

Simone Inzaghi ha commentato così Inter-Benfica ai microfoni di SportMediaset. “Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto 2-3 occasioni dove dovevamo essere più lucidi. Nel secondo tempo abbiamo aumentato l’intensità e siamo stati strepitosi, complimenti perché abbiamo dato l’impressione di poter far sempre gol. Non siamo riusciti a fare il 2-0, abbiamo vinto meritatamente con un avversario di assoluto valore. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, non dimentichiamo che siamo tornati alle 3.30 di notte da Salerno, il Benfica aveva giocato il giorno prima. I ragazzi sono stati encomiabili, ho visto un secondo tempo di un’intensità incredibile”.

Simone Inzaghi

L’atmosfera

“Dopo il goal siamo stati bravi nonostante pali, traverse e Trubin. Siamo rimasti lucidi nonostante siano successe cose, potevamo essere più fortunati ma ai ragazzi ho fatto i complimenti. Il pubblico è stato meraviglioso, la Curva è stata con noi. Ci hanno aiutato e volevo ringraziarli”.

Discorso all’intervallo

“Ho detto ai ragazzi che eravamo stati in partita e concentrati, il Benfica l’anno scorso ha fatto i quarti di finale e ha vinto il campionato. Potevamo fare meglio, abbiamo avuto una disattenzione su una rimessa laterale, stasera siamo stati concentrati, dobbiamo continuare così”.

