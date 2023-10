Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, si esprime così in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter

Nel corso della conferenza stampa post Inter-Benfica, Roger Schmidt analizza la sconfitta e reclama per un mancato rigore.

SE MERITAVAMO DI PIÙ? – «Anzitutto, complimenti all’Inter, è una vittoria meritata: hanno creato più opportunità da gol, chiare. Credo che nel secondo tempo la partita sia cambiata tanto: prima avevamo fatto una buona partita, c’era un rigore chiaro, quello di Barella su Neres, mentre l’Inter non ha avuto grandi occasioni. Nella ripresa abbiamo perso tanti palloni e in transizione hanno avuto davvero troppe occasioni, Trubin ci ha evitato un risultato peggiore e dobbiamo accettare questa sconfitta».

BENFICA SCOMPARSO NEL SECONDO TEMPO – «Ci sono diverse fasi nelle partite, ti devi aspettare che l’Inter ti possa mettere sotto pressione. È normale che possano creare delle chance da gol: nel primo tempo avremmo potuto usare meglio alcuni momenti della partita e prendere decisioni migliori, poi dopo il loro gol è chiaro che la partita sia cambiata».

COME STANNO BAH E DI MARIA – «Bah è infortunato, sentiva dolore al piede. Per Di Maria non sappiamo ancora, ma pensiamo potesse essere un infortunio muscolare».

CHANCE DI PASSARE IL GIRONE? – «Dobbiamo fare in quattro partite quello che dovevamo fare in sei. Abbiamo zero punti, ma penso che il destino sia nelle nostre mani: il prossimo match sarà decisivo e sarà una finale per noi».

L’INTER PUÒ TORNARE IN FINALE ANCHE QUEST’ANNO? – «Penso che sia difficile da dire, penso che al momento l’Inter sia concentrato soltanto sulla possibilità di superare la fase a gironi: tutto può succedere, ha giocatori fantastici e dipenderà dagli incroci degli ottavi e dei quarti di finale».

SU BERNAT – «Pensavo che oggi fosse il momento di dargli una chance: era in forma, non aveva problemi e ho deciso di puntare sulla sua esperienza».

