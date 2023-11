L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è molto orgoglioso per quanto fatto dalla sua squadra in Champions League finora.

Simone Inzaghi ha parlato di Salisburgo-Inter anche in conferenza stampa. “Vedendo il risultato sono molto soddisfatto da chi ha cominciato e di chi è subentrato. Giocavamo contro una squadra che ha valori fisici impressionanti. In questi 8-9 anni d’Europa è quella che ha valori di corsa superiori a tutte, per cui sapevamo che la gara si sarebbe aperta nel finale. I cambi ci hanno aiutato, ma non dimenticherei chi ha cominciato e permesso che le loro pressioni fossero nel finale meno forti”.

Elementi in crescita

“Asllani è entrato molto molto bene, oggi volevo farlo giocare dall’inizio. Calhanoglu sta giocando sempre senza sosta, Kristian sta crescendo costantemente. Non è semplice entrare in queste partite, è entrato benissimo. Bisseck mi sta sempre più convincendo, anche De Vrij ha giocato bene da terzo, ma ho preferito iniziare con lui perché mi ha trasmesso crescita e sicurezza in questi due mesi. Senza ammonizione non sarebbe mai uscito”.

Kristjan Asllani

I miglioramenti del turco

“Calhanoglu è stato preso per fare la mezzala, poi abbiamo avuto il problema di Brozovic l’anno scorso e lui è andato lì, crescendo giorno dopo giorno, partita dopo partita. Lavora sempre per migliorarsi, deve continuare così. Stasera era anche lui affaticato, in questa sessione di partite penso sia l’unico con Sommer ad averle giocate tutte. Aveva bisogno di tirare il fiato, ma Asllani è partito benissimo”.

Inter al Mondiale per Club 2025

“Sapevamo che gli ottavi ci avrebbero dato una grandissima soddisfazione come questa. Lo abbiamo meritato e ce la giocheremo nel migliore dei modi”.

