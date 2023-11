L’analisi de La Gazzetta dello sport dopo il passaggio dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League

Il commento de La Gazzetta dello sport sulla qualificazione dell‘Inter agli ottavi di Champions League:

«Missione compiuta e senza nemmeno dannarsi troppo l’anima. In questo girone di Champions l’Inter ha alternato momenti di grande intensità ad altri in cui si è limitata a controllare e talvolta si è perfino trovata a soffrire un po’. Ma l’eredità della finale della scorsa edizione è proprio una differente consapevolezza della propria forza. L’Inter sa come e quando esprimere la sua superiorità. Inzaghi non sbaglia quasi nulla, i giocatori lo seguono e la gestione oculata del gruppo consente il primato in Serie A e la qualificazione agli ottavi dopo quattro turni»

