Si parla da tempo del giovanissimo centrocampista tedesco in ottica Milan ma a quanto pare anche Marotta e Ausilio stanno fiutando l’affare.

Inter e Milan potrebbero presto tornare a sfidarsi sul mercato dopo i derby estivi riguardanti Frattesi e Marcus Thuram. Entrambe le squadre sono piuttosto ricche a centrocampo ma Assan Ouédraogo potrebbe rappresentare un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

C’erano prima i rossoneri

Le prime notizie che davano i rossoneri sul tedesco risalgono a diverse settimane fa ma secondo la Gazzetta dello Sport l’interesse dura da addirittura 2 anni. Il capo scout del Milan Geoffrey Moncada, che dall’esonero di Maldini è uscito con poteri rafforzati, lo segue sin da quando aveva 15 anni. I rossoneri tra l’altro con lo Schalke 04 hanno ottimi rapporti visto anche l’acquisto di Malick Thiaw, difensore che giocava in seconda serie tedesca e che non ci ha messo molto ad ambientarsi in Serie A.

Malick Thiaw

L’Inter fiuta l’affare

Ouédraogo è figlio d’arte, anche il padre era infatti calciatore, milita, come detto, nello Schalke 04 che però se la passa malissimo e lotta per la salvezza nella Serie B tedesca. Il classe 2006 è diventato mesi fa il più giovane marcatore di sempre della squadra superando Draxler; da allora è diventato titolare fisso e ora andrà a giocare il Mondiale Under 17. Su di lui ci sono anche Lipsia, Bayern Monaco e qualche inglese. Il giovane vorrebbe chiudere la stagione nel suo attuale club e a giugno potrebbe arrivarsi una clausola rescissoria dal valore non eccessivo di 12 milioni di euro.

L’articolo L’Inter irrompe sull’obiettivo del Milan Ouédraogo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG