Inzaghi pronto a cambiare l’Inter con Dimarco: la novità è dietro

Il rientro di Dimarco segna una svolta per l’Inter, ma c’è un’altra sorpresa nella formazione che scenderà in campo contro l’Udinese.

In casa Inter, la situazione sulla fascia destra ha destato non poche preoccupazioni a causa dell’infortunio di Dumfries, l’olandese non starà fuori per poco tempo, ma il club ha trovato una risposta con la solida catena di sinistra. La qualità sulla fascia sinistra, in particolare, ha acquisito una nuova dimensione con l’atteso rientro di Federico Dimarco, il quale, dopo una lunga assenza, sarà finalmente disponibile per tornare a rivestire il ruolo di titolare.

Un punto fermo per la difesa

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi dal match contro il Napoli dell’1 marzo, la sua presenza in campo è vista come un elemento cruciale per il rinvigorire la catena difensiva di sinistra. La squadra, secondo la Gazzetta dello Sport, ha trovato sostegno in alcuni dati fisici che attestano il buon stato di forma dell’esterno, confermando che il suo recupero sarà rapido ed efficace. In particolare, la sosta è stata fondamentale per consentire al giocatore di tornare in campo con il massimo della condizione fisica, pronta per una prestazione di livello.

Dimarco c’è, ma dietro?

La grande novità per la partita contro l’Udinese è il ritorno di Federico Dimarco da titolare ma c’è anche dell’altro. Dopo settimane di attesa, l’esterno finalmente ritroverà il suo posto nella formazione dell’Inter, un recupero che permetterà alla squadra di rispondere positivamente alla mancanza di Dumfries e dello squalificato Bastoni. Al posto di quest’ultimo, infatti, dovrebbe esserci Bisseck, visto che Carlos Augusto serve in panchina pronto ad intervenire in corso d’opera sia per subentrare da braccetto che da quinto perché Dimarco difficilmente potrà garantire una tenuta di 90 minuti. Recuperano anche Darmian e Zalewski per cui vale più o meno lo stesso discorso.

Leggi l’articolo completo Inzaghi pronto a cambiare l’Inter con Dimarco: la novità è dietro, su Notizie Inter.