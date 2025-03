Più Brozovic o più Kovacic? I tifosi dell’Inter ansiosi di capire di che pasta è fatto Sucic

I tifosi dell’Inter non vedono l’ora di scoprire se Sucic avrà caratteristiche più vicine all’ex regista o a quelle del croato che ha vinto svariate Champions League.

L’Inter ha già iniziato a pianificare il futuro e tra i nomi più interessanti c’è quello di Petar Sucic. Il centrocampista croato, acquistato a gennaio per 14 milioni di euro più bonus, arriverà ufficialmente in estate, ma sta già attirando l’attenzione. Il talento della Dinamo Zagabria ha messo in mostra qualità importanti nelle ultime partite con la nazionale croata, confermando di aver recuperato pienamente dall’infortunio che lo aveva tenuto fermo nei mesi scorsi. La dirigenza nerazzurra lo ha individuato come un tassello chiave per il centrocampo del futuro, vedendo in lui un potenziale colpo in stile Brozovic o Kovacic: un esperto del settore si è sbilanciato clamorosamente sulle sue qualità. La sua duttilità e il suo bagaglio tecnico lo rendono un elemento intrigante, ma resta ancora da capire quale sarà il suo ruolo esatto nell’Inter di Simone Inzaghi.

Una versatilità tutta da sfruttare

Tuttosport cerca di far luce sulle sue caratteristiche: Sucic si è fatto notare nella Dinamo Zagabria giocando principalmente in un centrocampo a due, ma con la Croazia ha mostrato anche ottime doti offensive nel ruolo di trequartista. L’Inter lo ha acquistato pensando a lui come una mezzala, un potenziale sostituto di Davide Frattesi, ma il suo profilo tecnico offre molte soluzioni diverse. Inzaghi avrà il compito di trovargli la collocazione ideale, sfruttando al massimo la sua capacità di adattarsi a più posizioni. La sua visione di gioco e la qualità nei passaggi potrebbero renderlo una risorsa preziosa nella costruzione del gioco, mentre la sua abilità negli inserimenti senza palla potrebbe garantire un’opzione in più in fase offensiva. Tutti dettagli che lo staff tecnico sta analizzando con attenzione, consapevole del fatto che l’estate porterà una nuova pedina da integrare negli schemi.

Un’arma in più per il Mondiale per Club

Oltre a inserirsi nella rosa per la prossima stagione, Sucic avrà una chance immediata di mettersi in mostra con la maglia nerazzurra: l’Inter lo avrà a disposizione per il Mondiale per Club. Un’opportunità importante per testarlo in contesti di alto livello e capire da subito quanto potrà incidere nel progetto. La curiosità attorno a lui cresce, così come le aspettative dei tifosi, affascinati dall’idea di vedere un nuovo talento croato imporsi con la maglia dell’Inter.

