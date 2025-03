Inter, brutte notizie: un infortunio è più grave del previsto, Inzaghi corre ai ripari

Uno stop preoccupa più degli altri e rischia di stravolgere i piani dell’Inter. Le ultime novità indicano che c’è chi potrebbe restare fuori a lungo.

L’Inter deve fare i conti con due infortuni muscolari che rischiano di condizionare il cammino nelle prossime settimane. Se la situazione di Lautaro Martinez è stata valutata con una certa prudenza, quella di Denzel Dumfries sembra essere più complessa del previsto. Il laterale olandese ha riportato un problema fisico nel corso di Atalanta-Inter e la sua nazionale lo ha fatto tornare a Milano con una diagnosi iniziale già poco rassicurante. I primi esami avevano evidenziato una distrazione muscolare, ma restava da capire l’effettiva entità del problema e i tempi di recupero. In casa nerazzurra si sperava in una situazione gestibile con qualche settimana di stop, senza compromettere le gare decisive di aprile.

La decisione dello staff medico dell’Inter

I controlli strumentali effettuati al rientro in Italia hanno confermato quanto temuto: il problema al bicipite femorale è più serio rispetto a quello che ha colpito Lautaro Martinez. Lo staff medico ha escluso un recupero lampo, preferendo adottare un approccio più cauto per evitare ricadute. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dumfries non sarà disponibile per il match d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. La possibilità di rivederlo in campo già per il ritorno a Monaco di Baviera è considerata poco probabile, visto che lo staff tecnico e medico vogliono evitare rischi. La strategia dell’Inter è chiara: meglio aspettare qualche giorno in più piuttosto che compromettere il finale di stagione con una ricaduta.

Il ritorno degli altri esterni a disposizione

Mentre Dumfries lavora per tornare in campo il prima possibile, l’Inter può tirare un sospiro di sollievo per altre pedine fondamentali sulle corsie laterali. Matteo Darmian, Federico Dimarco e Nicola Zalewski hanno superato i rispettivi problemi fisici e sono nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi. La loro presenza sarà determinante nelle prossime settimane, soprattutto considerando il calendario fitto tra Serie A e Champions League.

