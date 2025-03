Lautaro scalpita, ma Inzaghi frena: il punto sul rientro del Toro

Il capitano nerazzurro vuole tornare presto in campo, ma qualcosa frena il suo rientro. Il calendario è intasato ed il lavoro di Inzaghi non sarà semplice.

Le condizioni di Lautaro Martinez hanno tenuto l’Inter con il fiato sospeso dopo il suo rientro dall’Argentina. L’attaccante aveva lasciato il ritiro della nazionale a causa di un fastidio muscolare che in realtà era stato accusato già nella gara contro l’Atalanta. La piccola lesione ai flessori della coscia sinistra aveva spinto Scaloni a liberarlo dagli impegni con l’Albiceleste, permettendogli di tornare a Milano per sottoporsi agli esami strumentali. Lo staff medico nerazzurro ha voluto valutare ogni dettaglio prima di esprimersi sui tempi di recupero, consapevole dell’importanza del capitano interista nella fase cruciale della stagione. L’obiettivo era chiaro: evitare ogni rischio e accelerare il recupero senza forzature. Oltre alle condizioni del Toro, i nerazzurri devono fare i conti con un’altra bruttissima notizia.

La strategia dell’Inter per il recupero

I risultati dei controlli hanno confermato che il problema muscolare di Lautaro non è grave. Come riporta il Corriere dello Sport, salterà sicuramente la sfida di campionato contro l’Udinese, un’assenza già messa in conto dallo staff tecnico. Dopo questa partita, però, inizierà il vero percorso di recupero, con l’obiettivo di riaverlo per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. L’idea di vederlo in campo dal primo minuto sembra difficile, ma la possibilità di averlo almeno in panchina è concreta. L’Inter vuole gestire il suo rientro con intelligenza, senza accelerare i tempi in modo rischioso. Simone Inzaghi sa quanto sia fondamentale la presenza del suo numero 10 nelle sfide decisive, per questo si affiderà allo staff medico per valutare ogni minimo segnale sulla sua condizione fisica.

Lautaro punta alla Champions League

L’obiettivo principale resta la Champions League, con i quarti di finale che incombono. La speranza è che Lautaro sia al massimo della forma per l’appuntamento europeo. Lo staff interista è consapevole che la sua presenza potrebbe fare la differenza, ma non vuole rischiare di forzare un recupero troppo rapido. Lautaro, dal canto suo, è determinato a tornare il prima possibile, mettendo in campo la sua solita grinta per farsi trovare pronto. Nei prossimi giorni verranno valutati i progressi, ma un ritorno in campo non sembra lontano.

Leggi l’articolo completo Lautaro scalpita, ma Inzaghi frena: il punto sul rientro del Toro, su Notizie Inter.