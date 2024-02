L’attaccante francese sta rendendo molto al di sopra delle aspettative ed ormai non è più una novità: l’ex Borussia Monchengladbach ovviamente sarà titolare.

L’Inter si sta preparando alla gara Scudetto di domani sera contro la Juventus e la Gazzetta dello Sport presenta la sfida con un focus su Marcus Thuram.

Autoironia e voglia di far gruppo

Inzaghi, il suo staff ed anche i tifosi nerazzurri stanno scoprendo un ragazzo dal carattere gioioso e scherzoso oltre che incredibilmente serio sul terreno di gioco. In settimana sui suoi account Social ha scherzato parecchio sul suo scivolone della settimana scorsa quando era lanciato verso la porta della Fiorentina. Per lui sarà una gara particolare sia per la carriera bianconera del padre, sia per l’amicizia di infanzia con Chiesa e forse anche con Weah visto che i rispettivi papà hanno giocato una stagione insieme in Francia.

Marcus Thuram

Voglia di incidere

Il francese è a quota 8 goal, sembrano pochi ma non lo sono affatto se si considera che il suo compagno di reparto è un catalizzatore di reti. Thuram è più dedito agli assist, ben 7, il primo in Serie A al momento; però ciò non vuol dire che gioca solo in funzione dei compagni, solo Vlahovic e Kvaratskhelia hanno effettuato più conclusioni di lui verso la porta avversaria. Finora ha inciso contro ogni big, all’andata realizzò l’assist per Lautaro, ovviamente, e domani non vuole essere da meno.

