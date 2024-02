Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato del pressing della Fiorentina per Gudmundsson, obiettivo anche dell’Inter

Il nome di Albert Gudmundsson era stato accostato al calciomercato Inter, con i nerazzurri che guardavano con interesse al talento del Genoa in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni del mercato invernale, però, a provarci seriamente per l’islandese è stata la Fiorentina, che non è però riuscita ad accontentare le richieste del Genoa. Il direttore sportivo del Grifone, Marco Ottolini, ha risposto così ai microfoni di Dazn in merito alla questione.

GUDMUNDSSON – «Non c’era l’idea di lasciarlo andare adesso, siamo felicissimi di essercelo tenuto e lui è felice di essere rimasto. Normale che, quando ci sono delle offerte di contratto vantaggiose o maggiori di quelle che si hanno, una persona può essere destabilizzata, ma ripeto, è molto felice di essere rimasto».

L’articolo Gudmundsson Inter, il ds del Genoa svia: «È contento di esser rimasto, quando ci sono certe offerte…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG