I nerazzurri sarebbero irritati per la mancata cessione dell’ex Sassuolo che, tra l’altro, dovrebbe essere convocato per il match di domani.

Stefano Sensi alla fine è rimasto all’Inter anche se è stato ad un passo dal diventare un giocatore del Leicester: ora tutte le parti in causa sono deluse ma cerchiamo di capire cosa ha impedito la realizzazione dell’affare.

La ricostruzione

L’allenatore degli inglesi Enzo Maresca ha ammesso in conferenza stampa di adorare il centrocampista ma non ha voluto spiegare perché il suo club non ha perfezionato l’acquisto. Se ne sono dette tante ed in tutto ciò l’Inter aveva anche fatto diversi passi verso il Leicester per cercare di favorire la riuscita dell’affare. Secondo Tuttosport comunque alla fine la squadra inglese ha fatto saltare tutto perché poco convinta: la trattativa prevedeva un prestito per 500 mila euro con obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League.

Sensi Stefano

Scenari futuri

Adesso il centrocampista con ogni probabilità resterà all’Inter fino a fine stagione, quando scadrà il suo contratto e non verrà rinnovato perché il suo fisico, purtroppo, non da adeguate garanzie di tenuta a lungo termine. In realtà in qualche nazione il mercato invernale non è ancora chiuso, ad esempio in Turchia la finestra chiude il 9 febbraio: potrebbe esserci qualche club turco interessato a comprarlo. In caso contrario resterà a Milano: Inzaghi nel frattempo non lo ha inserito in lista Champions, come del resto fatto anche prima dei gironi.

L’articolo Sensi resta all’Inter: mistero sui motivi che hanno fatto saltare l’accordo col Leicester proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG