Aumentano le indiscrezioni che vedono i dirigenti nerazzurri provare a sondare il terreno con l’entourage del centrocampista francese.

Inter-Juventus si gioca anche sul mercato ed è un duello senza esclusione di colpi: molteplici sono gli esempi di sgarbi e giocatori soffiati alla diretta avversaria, presto potrebbe esserci un altro capitolo. L’ultimo in ordine di tempo è Tiago Djaló, difensore con cui i nerazzurri avevano l’accordo per un trasferimento a luglio a parametro zero ma che a gennaio è finito in bianconero per 3 milioni di euro.

La situazione

L’Inter è abbastanza coperta a centrocampo anche se a fine stagione andranno via Sensi e Klaassen a cui non verrà rinnovato il contratto; è vero che molto probabilmente arriverà Zielinski a parametro zero ma bisogna considerare anche che Mkhitaryan ha 35 anni e che i nerazzurri non hanno in questo periodo storico la forza di dichiarare i big incedibili. In questo scenario si colloca la voce che vede Marotta e Ausilio provare un altro colpo a zero: questo sarebbe clamoroso e risponde al nome di Adrien Rabiot.

Barella

Quanto c’è di vero

Anche Tuttosport rilancia la notizia dell’interessamento dei nerazzurri per l’ex Paris Saint Germain: la Juventus l’anno scorso riuscì a fargli rinnovare il contratto solo di un anno il che vuol dire che adesso si è punto e a capo. Trattare con la madre-agente non è mai stato semplice e anche adesso c’è distanza tra le parti; secondo il quotidiano torinese però Rabiot non pensa ad andare all’Inter, se proprio non si riuscirà a trovare un accordo preferirebbe andare all’estero. Ci sarebbe da chiedersi il perché certe notizie vengono fatte circolare proprio alla vigilia dello scontro diretto: viene il sospetto che siano state messe in giro ad arte, di certo i dirigenti bianconeri non l’hanno presa bene.

