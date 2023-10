Sandro Sabatini ha scritto dell’Inter e dell’ottimo gioco proposto nel match contro il Benfica, elogiando soprattutto Inzaghi

Nell’editoriale per calciomercato.com, Sandro Sabatini ritorna sulla critica mossa da Arrigo Sacchi circa l’antichità del gioco messo in campo dall’Inter di Simone Inzaghi.

Il giornalista, attraverso una lunga analisi della vittoria dei nerazzurri in Champions col Benfica, dimostra l’infondatezza dell’affermazione.

INTER BENFICA, SQUADRA POCO EUROPEA? «Si sente criticare questa Inter così: non ha un gioco europeo, non ha mentalità internazionale. Invece il “gioco internazionale” è proprio la sintesi, gli highlights, di quello mostrato proprio l’Inter a San Siro contro il Benfica. Partita grintosa e passionale sia della squadra che dei tifosi. A proposito: quando tutto lo stadio ha intonato il coro “per la gente che…”, con le luci dei telefonini come gli accendini tanti anni fa, è stato un momento da brividi.

La partita, per intendersi, era ancora sullo 0-0. Segno che un altro luogo comune andrebbe corretto: non è la squadra a trascinare i tifosi, semmai il contrario. Non da oggi, ma da quando esiste il calcio: i tifosi tifano, i giocatori giocano. Meglio: più i tifosi… tifano, meglio i giocatori… giocano».

MERITI- «Va detto che a soddisfazione per risultato e prestazione non arriva certo dalle parole dette in conferenza stampa o dalla colonna sonora dello stadio. Ovvio. Va quindi ribadito che questa Inter è (diventata) una grande squadra, sia nello spirito collettivo che nei singoli presi uno per uno.

[…] Simone Inzaghi è bravissimo anche se non si racconta né si pubblicizza. E se lo fa, usa mezzi moto tradizionali: qualche telefonata e/o messaggino a pochi amici. Per obiettività, va detto che deve ancora migliorare nell’autorevolezza in spogliatoio e nella applicazione del turnover. Ma è allenatore da Inter. Ed è internazionale, europeo. Ha un gioco contemporaneo e moderno proprio perché basato sui fondamentali anziché sulle mode. E “spiaze” se qualcuno non l’ha ancora capito».

L’articolo Inzaghi, Sabatini esalta il tecnico nerazzurro: «Grandissimo allenatore, anche se…» proviene da Inter News 24.

