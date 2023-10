L’ex attaccante Luca Toni, si è espresso così in merito all’Inter, alla Juve ed al Milan per quanto riguarda la lotta scudetto

Intervistato da Tuttosport, Luca Toni parla della lotta scudetto, soffermandosi su Inter, Milan e Juve.

LE PAROLE – «Inter e Milan sono più forti. Ma in un campionato lungo ed equilibrato può succedere di tutto. Dipenderà anche dalla cammino in Champions League. Il campionato si deciderà come sempre a marzo, aprile. Ma la scintilla per la Juventus può essere la rabbia di stare a casa, di non giocare le coppe».

L’articolo Toni: «Scudetto? Inter e Milan più forti, ma la Juve senza coppe…» proviene da Inter News 24.

