L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi mostra tutta la sua felicità per la terza vittoria consecutiva e per la prestazione dei suoi.

Simone Inzaghi ha commentato così a DAZN l’1-3 rifilato allo Spezia. “Siamo stati lucidi, organizzati e sempre in partita. Sapevamo che non era semplice perché lo Spezia era in salute e aveva i tifosi che spingevano la squadra. Volevamo dare seguito alle ultime due vittorie e ci siamo riusciti, siamo molto contenti“.

“Oggi con Kovalenko ed Agudelo hanno provato a bloccare Brozovic, ma Marcelo è stato bravo a smarcarsi e quando non c’è riuscito Calhanoglu lo ha sostituito benissimo nel fare gioco e anche Barella è stato bravissimo ad inserirsi. È andato tutto bene. De Vrij era pronto per giocare, Bastoni penso abbia accusato solo crampi e comunque D’Ambrosio e Dimarco si fanno sempre trovare pronti ed è stato giusto premiarli.

