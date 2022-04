Il tecnico dello Spezia Thiago Motta resta soddisfatto nonostante la sconfitta dei suoi contro l’Inter.

Thiago Motta ha analizzato la gara persa contro l’Inter ai microfoni di DAZN. “Voglio ringraziare i tifosi per la spinta in più che ci hanno dato. Poi l’Inter è una squadra forte, singolarmente e collettivamente. Abbiamo cercato di tenerli più alti possibile, per non soffrire tanto la loro forza, ma chiaramente i nerazzurri sono una squadra che ti costringe ad andare indietro, a difendere”.

“Nel secondo tempo abbiamo fatto bene in quei 5-10 minuti. Sul 2-1 potevamo cercare il secondo, ma poi ti apri dietro. L’episodio di Nzola? Meglio parlare della squadra. Sono contento della partita che abbiamo disputato. Il primo tempo bene, nella ripresa a tratti abbiamo cercato di tenere la partita. Psg? Per ora sono concentrato sullo Spezia e sono contentissimo di stare qua”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG