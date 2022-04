Il terzino destro della Lazio Manuel Lazzari si è ripreso il posto da titolare e non vuole mollare più.

Manuel Lazzari sembra essere riuscito a capire i meccanismi del calcio di Sarri dopo diversi mesi passati in panchina; ecco le sue sensazioni ai canali ufficiali della Lazio. “Col Torino mi aspetto una gara difficile, visto che loro sono una squadra fisica, con una grande fase difensiva, e molto pericolosa davanti. Sarà un match intenso, dovremo dare il massimo per portare a casa la vittoria“.

“Se mi aspettassi tutti questi gol? Sinceramente no. Entravo in un mondo tutto nuovo, non era facile cambiare modulo dopo tanti anni. Ho lavorato duro, superando anche mesi difficili, però adesso raccolgo i risultati dei miei sforzi e sono molto contento. Sicuramente stiamo vedendo un Lazzari diverso rispetto agli anni scorsi. In questo nuovo ruolo posso migliorare in fase difensiva e fare ancora meglio quella offensiva, sfruttando gli spazi partendo da dietro. Spero di crescere sempre di più e regalare tante altre soddisfazioni ai tifosi”.

