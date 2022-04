Il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega in particolare quali sono alcune delle sue richieste ai suoi giocatori.

Stefano Pioli ha commentato a DAZN la vittoria ottenuta ieri contro il Genoa. “Sapevo il risultato dell’Inter, ma con i ragazzi non ne abbiamo parlato perché eravamo concentrati solo sulla necessità di tornare alla vittoria. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo, con il giusto approccio e rischiando molto poco”.

“Il calendario? Affrontare la Lazio sarà difficile, ma se giocheremo al meglio possiamo giocarcela con tutti. Ai ragazzi chiedo tanto in fase di non possesso, ma il calcio è questo: stiamo facendo benissimo in questo fondamentale e dobbiamo continuare. Lo scorso anno c’era ancora più pressione, l’obiettivo era entrare tra le prime quattro e non l’avevamo ancora centrato. Ora grazie alle nostre prestazioni abbiamo alzato l’asticella, stiamo lottando per un traguardo che all’inizio del nostro percorso non era immaginabile. Mancano poche partite, il traguardo è lì e dobbiamo fare un ultimo sforzo”.

