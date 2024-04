Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sottolinea ancora una volta l’importanza di ogni singolo elemento della rosa nerazzurra.

Il legame con la nazionale

A margine della cerimonia per il Premio Bearzot Simone Inzaghi ha parlato anche di nazionale: “Sono giocatori molto funzionali, è venuto Spalletti da noi poco tempo fa, ci messaggiamo e c’è tanta sinergia tra Inter e Nazionale. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo importante italiano, sicuramente aiuteranno molto l’Italia. Abbiamo fatto un ottimo percorso prima con Mancini poi con Spalletti, bisogna fare i complimenti alla Federazione. Sarà difficile all’Europeo, siamo campioni in carica e non sarà facile difendere il titolo”. L’Italia agli Europei è nel girone con Spagna, Croazia ed Albania.

Federico Dimarco Italia

La vittoria dello Scudetto

Il discorso torna poi alla sua Inter, che lunedì 22 aprile avrà il primo match point Scudetto. “Siamo vicini al traguardo, vogliamo raggiungerlo il prima possibile. L’importante è quello che verrà domani, mancano sei partite e 18 punti, abbiamo 14 punti di vantaggio e dobbiamo provare a ottenere l’obiettivo il prima possibile. Ho una rosa a disposizione, ne parlavo oggi al direttore in viaggio, ho 22 giocatori di movimento e 3 portieri in rosa, non vorrei rinunciare a nessuno. Chiaro che Lautaro Martinez mi ha dato tantissimo, ma anche l’ultimo che ha giocato meno è riuscito a dare un grande contributo perché si è sempre allenato al meglio. Il suo contributo è pari a quello di Lautaro”.

L'articolo Inzaghi: "Siamo vicini al traguardo, anche colui che ha giocato meno di tutti ha dato lo stesso contributo di Lautaro" proviene da Notizie Inter.

