Il giornalista Sandro Sabatini ha sottolineato quanto il prossimo derby conti poco per la classifica e per la supremazia cittadina.

Sandro Sabatini su calciomercato.com ha detto la sua su questo particolarissimo Milan-Inter– “Esiste solo un derby, in tutto il mondo, in cui gli ultras quasi si abbracciano e invece i tifosi “normali” si prenderebbero a schiaffoni. È il derby di Milano. Miracolo di San Siro dove, sarà per nobile rispetto o più modesta convenienza, tra le due curve vige un patto di reciproca non violenza. Gli ultras milanesi non si guardano neanche in cagnesco. Al limite, non si guardano e basta. Avviene il contrario nel resto dello stadio reale e soprattutto in quello virtuale. In sintesi: al derby di Milano, gli ultrà diventano tifosi normali. E viceversa. Il paradosso funziona da un quarto di secolo, più o meno. Poi arriva un derby di lunedì (prima volta di lunedì nella storia) con allegata possibile/probabile festa scudetto“.

Tifosi Inter

Preoccupazioni

“Sarebbe bello non avere timori. Ma c’è qualcosa nell’aria e sui social che mette un po’ di preoccupazione. Su questo derby è salita una tensione che non si verificava da anni, soprattutto in proporzione al suo concreto valore per la classifica: nulla. […] L’Inter è sicura dello scudetto perfino più di quanto lo sia il Milan del secondo posto. Non è in gioco la supremazia cittadina, perché le ultime sfide sono stati tutte appannaggio della squadra che adesso vince lo scudetto. Questo derby può invertire un po’ la tendenza, ma non cancellare la storia, almeno quella recente“.

