Inzaghi: «Simone è tra i migliori al mondo, al livello di Guardiola». Le parole dell’ex attaccante di Juve e Milan sul fratello

Filippo Inzaghi, ex attaccante di Juve e Milan, ospite a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha parlato così del fratello Simone, allenatore dell’Inter.

LE PAROLE – «Simone è stato un fuoriclasse nei momenti difficili. Io non sarei stato in grado di reagire come lui, nessuno sarebbe stato in grado. Ha subito critiche ingiuste, in 2 anni ha fatto 5 finali. In campionato poteva far meglio come altre squadre, ma il Napoli ha “ucciso” il campionato. Lui con serietà e dedizione ha dimostrato di essere ai livelli di Guardiola, se non superiore. In finale c’era la sua mano nell’impostazione della partita. Simone si è guadagnato il fatto di essere tra i migliori allenatori al mondo e sono felice per lui. Per me è un esempio, ce l’ho in casa e sono fortunato».

