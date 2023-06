Milinkovic-Savic Juve, chieste informazioni: così l’assalto può partire. La Lazio chiede 40 milioni per vendere il serbo

Juve e Inter hanno richiesto informazioni alla Lazio per Milinkovic-Savic. Senza andare oltre.

Come spiegato da Sky Sport, la Juve potrebbe muoversi per il serbo in caso di rifiuto del rinnovo di contratto da parte di Rabiot. La conferma del francese, infatti, resta la priorità. L‘Inter, invece, per ora sembra essersi orientata con forza su Frattesi. La Lazio per vendere Milinkovic-Savic chiede 40 milioni.

