Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport a margine della vittoria nella semifinale di ritorno di Champions della sua Inter col Milan

Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria dell’Inter col Milan nella semifinale di Champions:

INTER- «Ce ne renderemo conto domani, è stato un percorso lungo contro squadre difficilissime. Simo ancora in corsa anche per il nostro obiettivo in campionato, con infortuni che siamo riusciti a limare nonostante le tante partite, domani ho dato un giorno libero perché era dal 1° aprile che non ci riposavamo nemmeno un giorno. Cosa rappresenta per me la finale? Una grandissima soddisfazione, un traguardo voluto e ottenuto con tanto sacrificio. Ci credevo dal giorno del sorteggio. Una grandissima soddisfazione che il tempo ci farà godere ancora di più. Credo di poterla vincere? È normale, vedremo domani. Chiunque verrà troverà l’Inter che se la giocherà. Normale che c’è grandissima soddisfazione, abbiamo fatto 4 derby in 4 mesi e li abbiamo vinti tutti e 4, sappiamo quanto abbiamo sofferto l’anno scorso. I ragazzi sono stati perfetti, hanno fatto andata e ritorno con determinazione e impegno folli, è giusto che ci godiamo una serata cosi».

