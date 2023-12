Ennesimo riconoscimento per Simone Inzaghi e per quanto fatto con l’Inter: è tra i finalisti del The Best FIFA Men’s Coach

Lo splendido cammino europeo dello scorso anno che ha portato l’Inter fino alla finale di Istanbul contro il Manchester City, l’ottimo inizio di stagione di quest’anno che vede i nerazzurri in testa al campionato e qualificati agli ottavi di Champions: Simone Inzaghi si conferma tra i migliori allenatori al mondo, e glielo riconosce anche la FIFA. Il tecnico nerazzurro è stato infatti inserito tra i finalisti per il premio del The Best FIFA Men’s Coach.

La cerimonia per la premiazione del 2023 si svolgerà lunedì 15 gennaio a Londra. Gli altri allenatori in lizza per il premio sono Pep Guardiola e Luciano Spalletti.

L’articolo Inzaghi tra i finalisti del The Best FIFA Men’s Coach: gli altri allenatori in lizza proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG