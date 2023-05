Inzaghi via dall’Inter a fine stagione? L’annuncio di Marotta ai microfoni di Sky Sport sul futuro del tecnico nerazzurro

Il futuro di Inzaghi all’Inter non è ancora del tutto definito. A fare un annuncio sul destino del tecnico è stato l’ex Juve Marotta ai microfoni di Sky Sport.

FUTURO INZAGHI – «Siamo felici e contenti di averlo come allenatore, poi del futuro si parlerà più avanti. Ha un contratto ancora per un anno, assieme alla società e a lui valuteremo il futuro, ma non credo ci saranno problematiche. Ha un contratto con noi e credo che ci sarà continuità. Se siamo felici di Inzaghi? Certamente, poi in una stagione ci sono alti e bassi, questo è un momento contraddistinto da momenti positive, in altri la dirigenza era più apprensiva ed è evidente che c’era un po’ di tensione, ma sono questioni che capitano in ambito sportivo».

