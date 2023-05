Matri “consiglia” Allegri: «La Juve ha bisogno di Iling e Pogba». Le dichiarazioni dell’ex attaccante a Dazn

Matri, ex attaccante della Juve, ai microfoni di Dazn ha parlato di Iling-Junior e Pogba che contro il Siviglia hanno dato una svolta alla partita dei bianconeri.

MATRI – «La spensieratezza di Iling-Junior fa la differenza in certe siutazioni, entra con la mente libera, ha grande velocità e tecnica e non ha paura di sbagliare. Ho visto bene anche l’ingresso di Pogba, ha grande personalità. c’è bisogno di giocatori che non hanno paura di fare scelte».

