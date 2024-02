L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è molto contento per la vittoria conquistata contro i bianconeri.

Simone Inzaghi non ha nascosto la sua felicità per la vittoria ottenuta contro la Juventus anche se ha avvertito i suoi di tenere i piedi per terra; ecco le sue dichiarazioni a DAZN. “L’Inter si è presa una vittoria importante, strameritata, voluta con forza e gruppo per come abbiamo giocato e tenuto il campo. Siamo molto contenti, è una tappa di un lungo percorso, manca tantissimo, Juve e Milan non molleranno un centimetro. Davanti ai nostri tifosi è una bellissima serata, è un percorso ancora molto lungo”.

Sull’inserimento di Klaassen

“È un giocatore che meriterebbe più spazio, è un grandissimo. Ha fatto più di 100 gol in carriera, è un ragazzo straordinario, ieri in rifinitura Frattesi ha sentito un problemino, avevo Klaassen e Sensi, all’occorrenza Asllani ma non fa la mezzala da un po’”.

Sulla partita

“La partita l’ha tenuta aperta Szczesny con quelle due partite, ma la squadra era concentrata, Sommer è stato sempre attento ma bello riposato. Sappiamo che bisognava tenere fino alla fine, siamo stati bravissimi e lo siamo da 7 mesi, bisogna continuare. Il risultato va stretto per ciò che si è visto, una vittoria importantissima, Szczesny ha tenuto aperta la partita, è stato straordinario, due parate impressionanti“.

Sul campionato dell’Inter

“Sappiamo che mancano 4 mesi intensi, con tantissime partite e dobbiamo continuare in questo modo. Abbiamo vinto 18 gare su 22 in campionato, il percorso è straordinario ma siamo a 4 punti dalla Juventus, il Milan è lì, stanno tenendo una marcia altissima. L’anno scorso con questi punti il Napoli era molto più avanti sulle altre”.

