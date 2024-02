Il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera contro la Juve in campionato

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Juve, Benjamin Pavard ha commentato così l’importante vittoria ottenuta.

L’ATMOSFERA DELLO STADIO – «Pazzesco, fantastico. I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio. Quando siamo arrivati con il pullman abbiamo visto la folla ed è stato molto emozionante. E’ stata una spinta in più per la nostra vittoria e questo successo è anche per loro».

ROVESCIATA NEL GOL – «Avrei potuto tirare meglio, ma alla fine la palla è entrata e va bene così».

