La media punti di Simone Inzaghi da quando siede sulla panchina nerazzurra è ottimale ed ora, con la qualificazione diretta in Champions alla portata, le energie saranno investite in Serie A. In un contesto calcistico sempre più competitivo, la Serie A italiana si conferma terreno di sfide accese e confronti entusiasmanti. Tra le squadre che puntano con ambizione alla vetta del campionato l’Inter si distingue per la sua contemporanea ascesa nella classifica di Champions League. L’allenatore Simone Inzaghi, consapevole della necessità di un cambio di marcia, punta a sfruttare le ultime partite dell’anno per guadagnare terreno in campionato potendo dormire sonni abbastanza tranquilli per quanto riguarda l’Europa. La strategia L’Inter si prepara quindi ad un importante assalto alla classifica. Con una programmazione attenta, mirata ad ottimizzare le prestazioni sia in campionato sia in Europa, il tecnico nerazzurro vuole chiudere il 2024 alla grande. L’obiettivo primario è riuscire a scalzare l’attuale […]

