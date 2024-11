Il presidente dell’Inter Beppe Marotta non ci sta e usa parole ferme ma dure nei confronti dell’organizzazione mondiale. In un mondo calcistico sempre più attento alle statistiche e alle prestazioni individuali, l’esclusione di Lautaro Martinez dalla lista dei candidati al premio The Best Man Player della FIFA ha destato non poco stupore. Tale esclusione ha suscitato reazioni significative all’interno della comunità internazionale del calcio, soprattutto da parte del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. Una stagione da incorniciare Lautaro Martinez, nella scorsa stagione, ha indubbiamente lasciato il segno. Il suo contributo è stato fondamentale non solo per il club milanese ma anche per la nazionale argentina, con cui ha trionfato nella Copa America. L’attaccante è stato il capocannoniere in entrambe le competizioni: impossibile non tenerne presente. Le bordate Beppe Marotta ha affidato all’ANSA le sue parole sulla vicenda: “È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato tra i candidati […]

Leggi l’articolo completo Marotta scende in campo e attacca la FIFA, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG