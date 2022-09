Le parole del capitano della nazionale, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa: «Al Mondiale del 2026 non ci penso, non è il mio obiettivo»

Leonardo Bonucci è intervenuto assieme al ct Roberto Mancini in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole.

MOMENTO – «Quando vengo in Nazionale mi rigenero ma non solo stavolta, è così da 12 anni a questa parte. Qui si respira aria fresca, si sta insieme a un gruppo per 10 giorni di fila. Al Mondiale del 2026 non ci penso, non è il mio obiettivo, il mio obiettivo e star bene e aiutare la Nazionale finché potrò e lo vorrà il mister».

FUTURO E GIOVANI AZZURRI – «C’è un po’ di mancanza di coraggio nel farli giocare, ma anche difficoltà nel trovare giocatori di un certo livello pronti per certe competizioni. Però bisogna lavorare e capire che per dare alla Nazionale una squadra all’altezza bisogna rischiare perché il rischio può dare soddisfazioni».

