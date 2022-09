Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha annunciato in conferenza stampa il forfait di Sandro Tonali: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inghilterra, Roberto Mancini ha parlato così di Sandro Tonali:

«Sandro non ha fatto nulla finora, non lo abbiamo fatto allenare. Non credo abbia delle chance per la partita di domani e per la prossima».

The post Italia, Mancini annuncia: «Tonali indisponibile per entrambe le nostre partite» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG