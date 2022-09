Il Milan, in collaborazione con Emirates, ha presentato il tour della coppa dello scudetto vinto a maggio: tutti i dettagli

Per celebrare la vittoria del Milan in Serie A 2021/22 e la sua 19esimo scudetto Vincitore assoluto, il Club è lieto di annunciare che porterà il trofeo Scudetto on the road per incontrare i tifosi rossoneri di tutto il mondo nell’ambito di un tour globale, in partnership con Emirates, partner di lunga data del Club.

L’AC Milan Trophy Tour in collaborazione con Emirates è stato progettato con un approccio incentrato sui fan, con il Club che organizza incontri in tutto il mondo, consentendo ai tifosi rossoneri locali di riunirsi in una speciale atmosfera rossonera e celebrare la passione per i colori rosso e nero. Gli eventi speciali per i fan faranno parte della serie “From Milan to Many”, che negli ultimi mesi ha portato i colori dell’AC Milan in tutto il mondo con feste di proiezione a Expo 2020 Dubai e a New York City.

Il tour mira a colmare le distanze e rappresenta un ulteriore modo per il Club di interagire con i propri tifosi, consentendo ai rossoneri di portare il marchio AC Milan e i suoi valori in tutto il mondo, rafforzando ulteriormente il legame tra il Club e i suoi oltre 500 milioni di fan in tutto il mondo.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo davvero lieti di dare il via a questo tour globale con Emirates e restituire ai nostri fan che hanno celebrato così appassionatamente lo scudetto alla fine della scorsa stagione. Essere in grado di portare il trofeo in tour in tutto il mondo è una testimonianza della natura internazionale del Milan e della passione della nostra fanbase internazionale”.

La prima tappa dell’AC Milan Trophy Tour prenderà ufficialmente il via ad ottobre, quando i rossoneri visiteranno il Regno Unito e gli Stati Uniti, due mercati importanti per il Club con oltre 30 milioni di tifosi rossoneri complessivi. In particolare, l’AC Milan è il club di Serie A più seguito negli Stati Uniti secondo Nielsen ed è stato trovato come il club italiano più apprezzato nella regione degli Stati Uniti per due anni consecutivi da ricerche di mercato internazionali e analisi dei dati YouGov.

Altre date saranno aggiunte all’AC Milan Trophy Tour e annunciate ufficialmente nelle prossime settimane.

4 OTTOBRE – LONDRA, REGNO UNITO

In vista dell’attesissimo scontro di Champions League tra Milan e Chelsea FC a Stamford Bridge il 5 ottobre, i rossoneri, in collaborazione con il Milan Club London, ospiteranno un evento al BOXPARK Wembley, un’iconica destinazione sportiva situata nel nord-ovest di Londra, dove l’AC Milan ha vinto la sua prima Coppa dei Campioni nel 1963 – martedì 4 ottobre dalle 19:00 ora locale.

L’evento vedrà la partecipazione della leggenda del Milan Alessandro Nesta, che porterà il Trofeo Scudetto e prenderà parte a un Q&A con i fan.

La leggenda del Milan Alessandro Nesta ha commentato: “Sono davvero felice di unirmi all’AC Milan in questo evento a Londra e incontrare i tifosi locali. Ho i colori rosso e nero nel cuore, quindi avere l’opportunità di ricongiungermi con i tifosi rossoneri è qualcosa che non vedo l’ora di fare”.

Nell’ambito dell’evento, i tifosi avranno anche l’opportunità di partecipare a un quiz a tema rossonero creato da BOXPARK Wembley per celebrare l’occasione, con premi speciali in palio. La serata proseguirà poi con la proiezione di una storica partita del Milan per infiammare i tifosi in vista della partita di Champions League contro il Chelsea.

La partecipazione all’evento sarà gratuita, ma i tifosi sono pregati di registrare il loro interesse su questo sito – i primi 300 tifosi ad arrivare riceveranno un regalo come riconoscimento della loro passione per i colori rossoneri.

8 OTTOBRE – NEW YORK CITY, USA

AC Milan e Roc Nation, una società di intrattenimento fondata da JAY-Z, hanno unito le forze con l’AC Milan Club New York City per ospitare uno speciale evento di proiezione “From Milan to Many” sabato 8 ottobre presso l’esclusivo 40/40 Club di JAY-Z a Manhattan, al 6 West 25th St.

L’evento – il secondo del suo genere ospitato dal Milan al 40/40 Club di Manhattan in meno di un anno – darà ai tifosi rossoneri locali l’opportunità di riunirsi in una location unica per assistere insieme alla partita AC Milan vs Juventus, una delle partite di più alto profilo della Serie A e in grado di riunire la grande famiglia del Milan in tutto il mondo.

Nell’ambito dell’evento, i tifosi potranno posare per una foto con il Trofeo Scudetto. L’ingresso è gratuito, con i fan che partecipano all’evento che ricevono un regalo gratuito del Milan.

The post Milan Campione d’Italia, il club rossonero presenta il tour della Coppa in collaborazione con Emirates appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG