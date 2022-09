Le parole di Chiellini sulla sua carriera: «Sempre alla Juve, ed è strano: sono una persona curiosa, voglio sempre scoprire nuove culture»

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni del Times. Di seguito le sue parole.

CARRIERA – «L’ho passata quasi interamente in una sola squadra, la Juve. E questo è strano per come sono fatto, per la mia curiosità di scoprire cose nuove, culture diverse. Dieci anni fa Mancini mi voleva al Manchester City, parlai con agenti e addetti ai lavori, ma poi non se ne fece nulla. Penso che il campionato inglese sarebbe stato perfetto per me, per il fatto che in campo ho sempre dato tutto. I tifosi l’avrebbero apprezzato molto. Certo, parlo del Chiellini di qualche anno fa: i ritmi della Premier sono vertiginosi».

