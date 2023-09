Si complica la strada dell’Italia verso gli Europei del 2024, ma non tutto è perduto perché anche dovesse arrivare terza nel girone ha ancora un possibilità di qualificarsi

Sarà dunque un testa a testa con l’Ucraina per il secondo posto, che garantisce un pass diretto per Euro 2024: sarà già decisiva la sfida di Milano in programma martedì. La Nazionale avrebbe un’ulteriore possibilità di qualificarsi all’Europeo in programma a Germania a giugno 2024, partecipando agli spareggi. Tre i posti in palio, con gli azzurri che nel caso tornerebbero in campo a marzo 2024 per staccare un pass attraverso il percorso riservato alle nazionali di Lega A, con due partite da vincere: semifinale ed eventuale finale. Tutto questo per aver raggiunto le Final Four di Nations League.

