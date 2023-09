Le parole di Fernando Orsi su Alex Meret: «Ogni volta che il Napoli perde sembra sia solo colpa sua, non è giusto»

Fernando Orsi, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss di Alex Meret. Di seguito le sue parole.

«C’è troppo accanimento a Napoli su Meret. Spero che questo ragazzo possa andare via da Napoli, guarda come sono estremo. Perché non è possibile che ogni gol che prende si comincia a dire che è colpa sua. Io non dico che Meret sia il portiere più forte al mondo, ma ogni volta viene ascritto al banco degli imputati, da tutti, nessuno escluso. Per fortuna invece lui è cresciuto tanto, ha dimostrato di avere gran personalità, è stato tante volte decisivo ma nessuno glielo riconosce».

