Le parole di Bryan Cristante, centrocampista dell’Italia, dopo il pareggio degli Azzurri con la Macedonia del Nord

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «Fa malissimo, siamo delusi perchè volevamo vincere. Ma non c’è tempo perchè dobbiamo lavorare e vincere assolutamente martedì».

MACEDONIA – «Nel primo tempo tante occasioni, poi dopo il gol ci siamo fermati. Potevamo chiuderla, poi gli episodi nel calcio fanno la differenza».

MALEDIZIONE DI SETTEMBRE – «In Nazionale si fa sempre fatica, ci sono squadre forti. Abbiamo dato tutto, non c’è il tempo di trovarci con il nuovo mister. C’è poco tempo per lavorare, ma ora dobbiamo vincere e non possiamo lasciarci andare alla delusione».

MANCANO I GOL – «Fare gol è la parte più difficile. Abbiamo creato tanto, quando riusciremo a fare tanti gol con le occasioni che abbiamo sarà più facile. Puntiamo a quello, è un passo avanti da fare».

