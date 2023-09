Le parole di Sandro Tonali, centrocampista dell’Italia, dopo il pareggio degli Azzurri contro la Macedonia del Nord

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Di seguito le sue parole.

DELUSIONE – «Non è quello che speravamo, non è il risultato che volevamo portare a casa. Giusta la delusione, ma questo è il calcio. Rimbocchiamoci le mani e ripartiamo con la prossima partita tra pochi giorni. Torniamo in Italia e iniziamo a lavorare per la prossima».

TANTE OCCASIONI – «Le abbiamo avute tutta la partita. Negli ultimi 15 minuti c’è stata la loro reazione e non siamo riusciti a gestirla nella maniera migliore. Hanno creato poche occasioni, abbiamo subito poco ma è bastato per pagarla».

