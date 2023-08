Italia femminile, clamoroso retroscena dopo la debacle Mondiale: ecco perchè si è infuriato anche Gravina

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina sarebbe addirittura furibondo per lo sfogo pubblico e condiviso delle giocatrici della Nazionale femminile.

Un gesto che ha aggiunto particolare imbarazzo in Federazione in un momento difficile come quello attuale. Per fortuna che a calmare le acque è arrivato un passo indietro della capitana Cristiana Girelli, che prima di imbarcarsi per l’Italia ha voluto chiarire la posizione del gruppo col suo presidente.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG