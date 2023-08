Gianluigi Buffon è il nuovo capo delegazione dell’Italia, con Gravina che ha accolto con entusiasmo questa notizia

Ai canali ufficiali della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato del ritorno di Gigi Buffon in Nazionale.

LE PAROLE – «La sua passione, il suo carisma e la sua professionalità saranno determinanti per scrivere una nuova pagina di questo racconto d’amore che è la maglia Azzurra. Sono molto soddisfatto perché riportarlo nel Club Italia, coinvolgerlo nel nostro progetto, era un mio obiettivo da tempo. In lui vedo le qualità di un dirigente di alto profilo e in FIGC può iniziare il secondo tempo della sua vita nel mondo del calcio. L’augurio che gli rivolgo è di viverlo con le stesse soddisfazioni che hanno costellato la sua carriera».

