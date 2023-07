Tra poco più di 10 giorni inizierà il Mondiale a quale parteciperà anche l’Italia Femminile. Il messaggio di Giuliani sui social

Tra poco più di 10 giorni inizierà il Mondiale a quale parteciperà anche l’Italia Femminile. Il messaggio di Giuliani sui social:

Un giorno di 4 anni fa misi un sogno su una cometa e lo affidai al destino e al tempo.

Oggi è tornato da me rivelandomi un segreto: un sogno rimane un desiderio del cuore se sognato una sola volta e tenuto chiuso in un cassetto. Il miracolo è sognarlo e coltivarlo, vederlo, sentirlo e crederci fino in fondo, ogni giorno. Fino a toccarne l’essenza. Lì dove diventi consapevole di aver fatto qualcosa di incredibile e ti sorprendi di quanto sia impagabile toccare con mano la Bellezza dell’infinito viaggio che hai davanti.

E voi, fate bei sogni.

Anzi, facciamoli insieme

The post Italia Femminile, il messaggio di Giuliani verso il Mondiale appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG