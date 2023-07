Giulia Dragoni, ex calciatrice dell’Inter Women, crolla in lacrime dopo la sconfitta dell’Italia femminile contro la Svezia

Giulia Dragoni è uno dei talenti più giovani del calcio italiano femminile. L’ex calciatrice dell’Inter Women, adesso al Barcellona, è partita per la seconda volta tra i titolati scelti da Milena Bertolini per le gare dell’Italia Femminile al Mondiale.

Stavolta, a differenza della prima gara contro l’Argentina, non è andata bene per le azzurre, uscite dal campo con una pesante sconfitta rimediata contro la Svezia per 5 a 0. La reazione della giovane calciatrice sedicenne fa il giro dei social.

L’articolo Italia Femminile, le lacrime di Dragoni: la delusione dell’ex Inter – VIDEO proviene da Inter News 24.

