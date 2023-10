Due calciatrici dell’Inter Women in campo con l’Italia Femminile contro la Spagna: sconfitta per le azzurre per 0 ad 1

Nulla da fare per l’Italia Femminile di Soncin, scesa in campo ieri contro la Spagna per una gara della Women’s UEFA Nations League. Azzurre sconfitte per 0 a 1, gol di Jenni Hermoso nel recupero.

Tra le italiane, in campo c’erano ben due calciatrici dell’Inter Women: Agnese Bonfantini (partita da titolare e sostituita al 61′) e Michela Cambiaghi (subentrata al 72′).

L’articolo Italia Femminile sconfitta dalla Spagna: in campo due nerazzurre proviene da Inter News 24.

