Stasera a Bologna alle 20:45 inizia con Italia-Germania la UEFA Nations League della nazionale azzurra.

Può iniziare oggi il nuovo corso per la nazionale guidata da Roberto Mancini: il commissario tecnico infatti stasera dovrebbe schierare una formazione molto più giovane rispetto alle ultime. panchina tra gli altri per Bonucci e Belotti, grande chance per Politano e Scamacca; ecco le probabili formazioni.

Gianluca Scamacca

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Tonali, Cristante, Locatelli; Politano, Scamacca, Pellegrini. A disposizione: Meret, Cragno, Bonucci, Biraghi, Calabria, G. Mancini, Barella, Frattesi, Pobega, Belotti, Caprari, Raspadori. C.t.: R. Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Havertz; Werner. A disposizione: Baumann, Trapp, Henricks, Klostermann, Kehrer, Schlotterbeck, Tah, Brandt, Gündogan, Sané, Musiala, Stach, Adeyemi, L. Nmecha. C.t.: Flick.

