Il tour di Spalletti per parlare con gli allenatori della Serie A prosegue e a breve toccherà anche all’Inter e Inzaghi

Il Ct vuole proseguire con la strada del dialogo e spiegare a voce le nuove direttive dell’Italia con l’idea sui convocati con i classici 26 convocati e una batteria di 8-10 convocati ma non in ritiro per non toglierli alle squadre di club per due settimane con il rischio di doverli mandare in tribuna.

Dopo Pioli, Gasperini, Juric e Allegri, il viaggio di Spalletti continua e prima della prossima sosta di campionato potrebbe anche far visita alla Pinetina da Inzaghi per osservare da vicino anche i tanti azzurri presenti nella squadra nerazzurra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Italia, il tour di Spalletti presto anche da Inzaghi proviene da Inter News 24.

