Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi l’Inter e contro l’Empoli Inzaghi ritrova il suo faro di centrocampo

Il centrocampista ha smaltito l’affaticamento accusato nei giorni scorsi e nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi col gruppo. Calhanoglu è pronto a riprendersi una maglia da titolare per tornare a far girare l’Inter.

Inzaghi l’ha inventato regista e la sua esplosione ha permesso ai nerazzurri di far cassa con la cessione di Brozovic. In più il turco domani contro l’Empoli potrebbe toccare le 100 in maglia nerazzurra con cui ha segnato 14 reti e messo a referto ben 21 assist. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

