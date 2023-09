Il giornalista Stefano De Grandis si è espresso sul complicato inizio di stagione dell’ex portiere dell’Inter Andrè Onana

Intervenuto a Sky Sport De Grandis ha commentato l’inizio di stagione in salita dell’ex Inter Onana con lo United:

«Sommer è un affare. Secondo me alla fine all’Inter conviene. Primo perché Onana è bravo fisicamente e ha fatto un buon campionato ma non è un fuori classe. Secondo perché l’Inter ha guadagnato per Onana più di quanto vale».

L'articolo Onana, De Grandis sicuro: «L'Inter ha guadagnato più di quanto vale» proviene da Inter News 24.

